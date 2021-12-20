США продолжают наблюдать наращивание военных России у границы Украины

США продолжают наблюдать значительное наращивание Россией войск возле границы с Украиной. Американские военные продолжат полеты над акваторией Черного моря, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Все еще сохраняется значительное военное присутствие России у границы с Украиной" , - сказал Кирби, добавив, что США продолжат следить за ситуацией и будут выражать обеспокоенность.

Представитель Пентагона также уточнил, что США продолжат полеты над Черным морем, поскольку - это часть международных вод.

"Мы продолжим летать и ходить там, где международный закон позволяет это делать" , - подчеркнул Кирби.

Накануне газета New York Times сообщила о подготовке Россией масштабных кибератак против энергетической системы и правительственных веб-ресурсов Украины.