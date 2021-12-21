21 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются День всемирного наслаждения, День зимнего солнцестояния, День рождения баскетбола, День рождения кроссворда, День "Посмотрите на светлую сторону", День принятия Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международный день памяти далеков, сообщает УНИАН.

В США - День памяти бездомных людей, День коктейля "Кокито", День ленточной конфеты, День помешательства, День "Не заправляйте постель", День благодарности миниатюрным девушкам, День киви, День жареных креветок, День фонарика, в Израиле - День учителя, в Туркменистане - День памяти первого президента, на Филиппинах - День вооружённых сил, в Финляндии, Нидерландах - День святого Томаса, День святого Фомы, в Британии - День "Филеас Фогг выиграл пари", в Индии - Праздник "Панча Ганапати", в Сан-Томе и Принсипи - День Сан-Томе, в Китае - Праздник Дунчжи.

Памятные даты 21 декабря, годовщины и события

В 1891 году в зале учебного центра Христианской молодежной ассоциации в Спрингфилде (штат Массачусетс, США) состоялся первый в истории баскетбольный матч. Игра была придумана учителем физкультуры Джеймсом Нейсмитом. Правила игры, которые написал Нейсмит, состояли из 13 пунктов. Большинство из них действуют и по сей день. Эту дату считают неофициальным днем рождения баскетбола. Перед матчем Нейсмит попросил сторожа принести две пустые коробки, чтобы учащиеся, тренируясь в меткости, смогли бросать в них мячи. Однако не найдя коробок, сторож принес корзинки из-под персиков. Их прикрепили на разных сторонах балкона, опоясывающего зал на высоте 3 м 05 см.

В первой игре приняли участие две команды по 9 человек. Постепенно популярность новой игры стала набирать обороты. В 1893 году корзины заменили железными кольцами с сеткой. В 1894 году в США были изданы первые официальные правила баскетбола. В 1895 году установили щиты и провели первые официальные соревнования по этому виду спорта. В 1897 году состав команды ограничили 5 игроками. В 1920-е годы начали активно создаваться национальные федерации баскетбола, проводиться первые международные встречи. В 1919 году состоялся баскетбольный турнир между армейскими командами США, Италии и Франции. В 1923 году во Франции проводится первый международный женский турнир. Участие в нем приняли команды трех стран: Англии, Италии, США. А в 1932 году в Женеве была создана Международная Федерация баскетбольных ассоциаций.

В 1898 году Пьер и Мари Кюри открыли радий. Супружеская пара Пьер и Мария Кюри - первые физики, исследовавшие радиоактивность элементов. Ученые стали лауреатами Нобелевской премии по физике за сделанный вклад в развитие науки. После смерти Мария Кюри получила Нобелевскую премию по химии за открытие самостоятельного химического элемента - радия.

В 1913 году в нью-йоркской газете "New York World" был опубликован первый в истории кроссворд, его составителем является Артур Уинн. Название происходило от двух английских слов: "cross" (слово) и "word" (буква). Книга рекордов Гиннеса называет датой рождения первого кроссворда именно 21 декабря 1913 года, хотя американский журналист Артур Уинн, составивший свою головоломку для "New York World", не единственный человек, претендующий на право считаться изобретателем популярной во всем мире головоломки.

Право США быть родоначальниками кроссворда оспаривают Великобритания и ЮАР. Англичане утверждают, что подобные головоломки печатались в "Times" еще в конце 19 века. В ЮАР уверяют, что в начале 20 века человек по имени Виктор Орвилл, отбывая тюремный срок, прислал из тюрьмы в редакцию газеты Кейптауна головоломку, по своей сути похожую на кроссворд, которая и была опубликована в газете, получив популярность среди читателей. Стоит отметить, что на могиле Орвилла нарисован кроссворд и выбита надпись, косвенно указывающая на то, что именно он является изобретателем всемирно популярной головоломки.

В 1937 году состоялась премьера первого полнометражного мультфильма Уолта Диснея "Белоснежка и семь гномов".

В 1968 году США осуществили успешный запуск космического корабля "Аполлон-8". Стартовал первый пилотируемый полет вокруг Луны.

В 1970 году в Овальном кабинете Белого дома произошла встреча президента США Никсона и легендарного певца Элвиса Пресли, обстоятельства которой впоследствии были показаны в художественном фильме "Элвис встречает Никсона" (1997).

В 1988 году состоялся первый полет самолёта Ан-225 "Мрия".

В 2012 году впервые в истории YouTube и Интернета количество просмотров одного видеоклипа превысило 1 миллиард раз. Этим видео стал клип южно-корейского исполнителя PSY "Gangnam Style".

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 21 декабря чтит память святой мученицы Анфисы Римской и преподобного Патапия. В народе Анфису прозвали Рукодельницей, в этот день девушкам полагалось заниматься этим видом домашнего труда. Другие названия праздника: "Анфиса", "Анфисын день", "Потап", "Патапий".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя на Анфису жадничать - вернется сторицей. Еще нельзя встречать 21 декабря в неприбранном доме.

Приметы на 21 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

синицы суетятся и прячутся - приближается метель;

завьюжило - летом будут обильные осадки;

много снега - лето будет дождливым.

Именины 21 декабря

Именины у Анфисы, Кирилла, Потапия, Виктории и Сергея.