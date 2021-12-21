УПЛ перенесет матчи чемпионата Украины

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков обратился к руководству клубов Премьер-лиги с просьбой перенести три матча 22-го тура чемпионата, сообщает Сегодня.

Исполнительный директор УПЛ Владимир Дикий подтвердил информацию о переносе трех поединков украинской Премьер-лиги.