Елизавета II нарушит многолетнюю традицию празднования Рождества

Королева Великобритании Елизавета II нарушит многолетнюю традицию. Она проведет Рождество не в Сандрингемском дворце, который расположен в Норфолке, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

Решение королевы связано со стремительным распространению в Британии штамма "Омикрон".

Вместо традиционной поездки, члены королевской семьи во время праздников приедут к королеве в Виндзорский замок.

В последние недели в Британии стремительно растет заболеваемость коронавирусом. В частности, за прошедшие сутки было зафиксировано 91 743 новых случаев заражения. Власти связывают такую статистику со штаммом "Омикрон".