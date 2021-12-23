Как сделать правильный выбор и ни о чем не жалеть

Если перед человеком стоит важный выбор, который может ощутимо повлиять на его жизнь, многим становится сложно брать на себя ответственность. Американская клиническая психолог и доктор философии Мира Бранку уверена, что это нормальная реакция психики, а поможет принять решение сопоставление всех "за" и "против", сообщает Обозреватель.

В радиопередаче The Lisa Valentine Clark Show сотрудница университета Дьюка (США) рассказала о пяти правилах, с помощью которых можно более ответственно подойти к проблемам. Эти советы помогут не пройти мимо действительно судьбоносных шансов.

1. Осознание того, что идеальной возможности не существует

Бранку сравнила возможности с творчеством абстракционистов, которые создают многогранные работы. Каждый человек увидит свои плюсы и минусы принятого решения, как и свои смыслы в замысловатых картинах. Например, для каждого идеальная работа будет разной.

Главное – понять, что именно вы подразумеваете под "правильным решением", и определить четкие критерии. Психолог советует соглашаться на новую возможность, если она удовлетворяет вас хотя бы на 60%.

2. Установка границ свободы

Когда привычный уклад жизни меняется – в том числе в лучшую сторону – большинство будет обращать внимание даже на незначительные негативные детали. Человек ощущает дискомфорт, когда попадает в новые условия. К этому можно привыкнуть, если не переходить свои базовые границы (потребностей, принципов и так далее).

К примеру, чтобы избежать разочарований при карьерных решениях, Бранку советует расставить приоритеты с помощью четырех пунктов:

удаленность работы от дома;

оплата труда;

тип работы;

занятость.

3. Возможности можно создавать самостоятельно

Если просто сидеть и ждать, скорее всего, ничего не изменится. Психолог отметила, что делать первый шаг на пути к изменениям всегда трудно, но именно так большинство находит хорошую работу, меняет род деятельности или заводит крепкие отношения. Кроме того, такие возможности будут цениться еще больше.

4. Доверие к "знакам", которые подает тело

Бранку считает, что организм подает нам сигналы, если мы что-то делаем неправильно. Например, если вы часто испытываете мигрени, сонливость, упадок сил, причина может быть не только в напряженном графике. Это может быть реакцией психики на постоянную неудовлетворенность.

Если причина в работе, обычно состояние приходит в норму после отпуска. Это может быть сигналом того, что пора что-то менять.

5. Начать изменения можно с малого

Прежде чем бросаться с головой в то, что кажется делом всей жизни, уделите больше времени изучению и начните постепенно. Например, работа мечты может оказаться не такой уж и хорошей. Если начать подрабатывать в этой сфере, не тратя на нее все время, можно представить свои обязанности и все другие нюансы более детально.

Кроме того, стоить помнить: завышенные ожидания в начале пути быстро приведут к разочарованию.