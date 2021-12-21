Введут ли санкции против Порошенко: в "Слуге народа" дали ответ
Подозрение в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко не станет поводом для того, чтобы ввести против политика санкции СНБО. Об этом сказал народный депутат из фракции "Слуга народа" Василий Мокан, сообщает Украина 24.
"Есть четкая юридическая позиция: санкции против граждан Украины можно вводить только за то, что есть основание считать финансирование терроризма и наличие приговора суда. То есть, само подозрение Порошенко не является достаточным основанием для того, чтобы вводить санкции против него.
Закон о санкциях – инструмент для того, чтобы именно иностранцев привлекать к ответственности, где не действует Уголовно-процессуальный кодекс", - сказал он.
По словам Мокана, причастность Петра Порошенко к финансированию терроризма вообще будет сложно доказать.
"Когда я читал сообщения, в том числе и в СМИ (о подозрении Петру Порошенко - ред), там говорится не исключительно о Порошенко, а о заговоре группы лиц. То есть, условно говоря, какая-то целая группировка поддерживала террористическую деятельность. Это очень сложно, на мой взгляд, доказать", - подчеркнул Мокан.