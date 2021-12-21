Курс валют НБУ на 21 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 21 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 20 декабря, достиг уровня 27.28 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 30.77 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 3.68 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 12 коп до 36.11 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 29.55 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 6.64 за 1 польский злотый.