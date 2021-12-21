Курс валют НБУ на 21 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 21 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 20 декабря, достиг уровня 27.28 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 30.77 за 1 евро.
Рубль подешевел на 1 коп до 3.68 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 12 коп до 36.11 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка понизился до уровня 29.55 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 6.64 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.284600
|EUR
|Евро
|30.766100
|RUB
|Рубль
|0.367660
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.108400
|CHF
|Швейцарский франк
|29.552800
|PLN
|Польский злотый
|6.639600