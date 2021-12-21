Украина побила рекорд объемов торговли с Польшей
По результатам 2021 года объем торговли между Украиной и Польшей впервые пересечет рекордную отметку в 10 миллиардов долларов, сообщает Укринформ.
Об этом рассказал руководитель отдела по экономическим вопросам посольства Украины в Польше Игорь Баранецкий.
"Торговля Украины с Польшей не только вышла на доковидный уровень, но и будет иметь рекордные показатели. По результатам этого года двусторонняя торговля товарами превысит $10 млрд, а вместе с услугами этот показатель достигнет отметки в $11 млрд", — поделился Баранецкий.
Работник посольства также добавил, что в текущем году объем польских инвестиций в Украине впервые превысил $1 млрд, причем уже в первом полугодии. В то же время, растут украинские инвестиции в польскую экономику.
Однако экономист отметил проблему постоянной нехватки разрешений для украинских международных перевозчиков (наша страна просит у Польши 200 тыс. таких разрешений, а получает только 160 тыс.).
"Продолжаются сложные переговоры. Главное осознать: этот вопрос для Украины очень чувствителен, ведь общая граница — это не только граница с Польшей, но и с ЕС. Поэтому вопрос доступа на польский рынок и обеспечение свободного транзита в другие страны-члены ЕС нужно разделять", — отметил Баранецкий.
По его убеждению, задача Украины является "максимально, в каждой мелочи логистически интегрироваться в ЕС".
"К сожалению, у нас нет роскоши выбора, который есть у некоторых других стран: после 2014 года любая внеблоковость, нейтральность или многовекторность уже не для Украины. Наша задача — сместить границу цивилизованной и богатой Европы с польско-украинской границы на украинско-российскую границу", — резюмировал украинский дипломат.