Украина побила рекорд объемов торговли с Польшей

По результатам 2021 года объем торговли между Украиной и Польшей впервые пересечет рекордную отметку в 10 миллиардов долларов, сообщает Укринформ.

Об этом рассказал руководитель отдела по экономическим вопросам посольства Украины в Польше Игорь Баранецкий.

"Торговля Украины с Польшей не только вышла на доковидный уровень, но и будет иметь рекордные показатели. По результатам этого года двусторонняя торговля товарами превысит $10 млрд, а вместе с услугами этот показатель достигнет отметки в $11 млрд" , — поделился Баранецкий.

Работник посольства также добавил, что в текущем году объем польских инвестиций в Украине впервые превысил $1 млрд, причем уже в первом полугодии. В то же время, растут украинские инвестиции в польскую экономику.

Однако экономист отметил проблему постоянной нехватки разрешений для украинских международных перевозчиков (наша страна просит у Польши 200 тыс. таких разрешений, а получает только 160 тыс.).

"Продолжаются сложные переговоры. Главное осознать: этот вопрос для Украины очень чувствителен, ведь общая граница — это не только граница с Польшей, но и с ЕС. Поэтому вопрос доступа на польский рынок и обеспечение свободного транзита в другие страны-члены ЕС нужно разделять" , — отметил Баранецкий.

По его убеждению, задача Украины является "максимально, в каждой мелочи логистически интегрироваться в ЕС".