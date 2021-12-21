Для похудения и здоровго сердца - 3 причины чаще гулять зимой на улице

Потренироваться на улице или хотя бы просто пройтись пешком в зимнюю погоду также помогает лучше сконцентрироваться, справиться с бессонницей и даже стимулируют креативность. Чем полезны зимние прогулки, рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ, сообщает Сегодня.

В чем польза зимних прогулок пешком

Если вы не любите гулять зимой, то стоит задуматься над тем, чтобы попробовать делать это чаще. Поскольку даже неспешная прогулка на морозе помогает бороться с лишними килограммами и закаляет наше сердце с сосудами.

Зимой легче сжигать калории во время пеших прогулок, потому что коричневая жировая ткань, которая отвечает за выработку тепла в организме, активизируется как раз при условии холода. Поэтому чем больше калорий хотите сжечь – тем активнее следует двигаться на улице.

Также активность на улице в холодное время поможет снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 27%. Но при уже имеющихся заболеваниях сосудов и сердца любую физическую активность, в том числе тренировки на улице, следует согласовывать со своим врачом.

Ежедневная прогулка в зимнюю погоду снижет уровень накопленного стресса. А еще пешие прогулки снижают тревожность, помогают сконцентрироваться, легче заснуть и даже способствуют повышению уровня креативности.

Сколько гулять зимой для здоровья?

Чтобы гулять с пользой для здоровья, достаточно ежедневно пройтись пешком не меньше 10 минут в активном темпе. Если ваша мотивация не слишком велика, можно использовать специальное приложение.

Оно будет напоминать о прогулках, фиксировать все прогрессы и показатели здоровья, рассказывать об улучшении. Помните, что чем больше активности – тем больше преимуществ для здоровья, поэтому гуляйте не только 10 минут, а больше.