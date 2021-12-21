Екатерина Кухар поделилась фото с отдыха

Украинская танцовщица Екатерина Кухар вместе с мужем Александром Стояновым отправилась в отпуск в США. Прима-балерина рассказала, как каталась на сноумобилях, сообщает 24 Канал.

После завершения очередного сезона "Танцев со звездами" Екатерина Кухар отправилась в отпуск. Вместе с мужем Александром Стояновым она направилась в Вашингтон, где уже нападало много снега и царит настоящая рождественская сказка.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов не только развлекались на снегу, но и попробовали катание на сноумобилях. Такой опыт прима-балерина назвала "незабываемым путешествием". В блоге звезда дала несколько советов, которых следует придерживаться во время поездки.

"Шлем, если вы не собираетесь превратиться из снегурочки в сосульку, нужно выбирать полностью закрытый со стеклом. Или, как в моем случае – открытый и отдельно горнолыжные очки, чтобы как можно лучше спрятать лицо от ветра. На руки – самые теплые перчатки, которые могла бы связать ваша бабушка, или горнолыжные. И да, термобелье тоже понадобится. Да и сапоги для пешего пересечения Антарктиды будут уместны" , – поделилась Екатерина Кухар.

Фото из инстаграма звезды