Под Ровно гололед спровоцировал массовое ДТП: пострадали 8 машин

В понедельник, 20 декабря, гололед спровоцировал масштабное ДТП в Ровенской области. Авария произошла на трассе Ровно-Луцк, сообщает Rivne Media.

Несколько автомобилей в результате столкновения даже оказались в кювете.

Представительница патрульной полиции Ровенской области Наталья Китюк сообщила, что предварительно в ДТП попали восемь авто.

"По словам водителей, дорожное покрытие было скользким, они двигались медленно и с включенной аварийной сигнализацией. Предварительно, водитель грузовика не был внимательным, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость, не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся впереди транспортным средством. Соответственно, они совершили инерционные столкновения между собой" , – заявила представительница полиции.

Известно, что два гражданина от госпитализации отказались. Патрульные составляют протокол за 124 КУоАП (совершение ДТП) и будут составлять акт обследования улично-путевой сети за ненадлежащее содержание дороги.

Также патрульные полицейские сейчас регулируют движение на этом участке и попеременно пропускают транспортные средства.