В США подтвердили право Украины на вступление в НАТО

США считают, что право Украины определять свои перспективы членства в НАТО, а также решения стран Альянса о его расширении, отвечают основам европейской безопасности, сообщает Укринформ.

Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Видение президента и администрации (США – ред.) состоит в том, что право суверенных государств выбирать пути партнерства и союзничества в альянсах является ключевым принципом европейской безопасности" , - сказала Псаки.

Она напомнила, что Соединенные Штаты заявляли об этом и раньше, и такая позиция остается неизменной.