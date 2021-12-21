В США подтвердили право Украины на вступление в НАТО
США считают, что право Украины определять свои перспективы членства в НАТО, а также решения стран Альянса о его расширении, отвечают основам европейской безопасности, сообщает Укринформ.
Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Видение президента и администрации (США – ред.) состоит в том, что право суверенных государств выбирать пути партнерства и союзничества в альянсах является ключевым принципом европейской безопасности", - сказала Псаки.
Она напомнила, что Соединенные Штаты заявляли об этом и раньше, и такая позиция остается неизменной.
"Мы поддерживаем стремление стран присоединяться к НАТО и выполнять конкретные требования. Относительно отношений НАТО с Украиной этот вопрос должны определять только Украина и 30 союзников по Альянсу", - отметила пресс-секретарь Белого дома.