Космический корабль изучит астероид возле Юпитера

Цель миссии – богатый металлами астероид, также называемый Psyche, в главном поясе между Марсом и Юпитером, сообщает Сегодня.

С земных и космических телескопов астероид выглядит как нечеткое пятно, но, по словам ученых, он имеет форму картофеля и вращается на боку.

Анализируя свет, отраженный от астероида, ученые выдвигают гипотезу о том, что он необычайно богат металлом.

В процессе изучения данных с космического корабля ученые надеются ответить на фундаментальные вопросы о формировании нашей Cолнечной системы.

После запуска из Космического центра Кеннеди NASA в августе 2022 года, Psyche проплывет мимо Марса девять месяцев спустя, и метнется к астероиду, используя гравитацию Красной планеты.

Космический корабль преодолеет расстояние в 2,4 млрд километров. К астероиду он приблизится в конце 2025 года, выйдет на его орбиту – в январе 2026 года.