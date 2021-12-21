Курс турецкой лиры резко вырос

Турецкая валюта продолжает дорожать во вторник, торгуясь в диапазоне 11-12 лир за доллар и укрепившись в 1,5 раза после падения накануне до 18,4 лиры, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

В четверг Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%, что вызвало резкое падение турецкой лиры. Однако вечером в понедельник ее падение сменилось значительным ростом, в итоге лира компенсировала потери последних дней.

Во вторник лира продолжила расти, по состоянию на 8.30 турецкая валюта подорожала до 11,67 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 13,21 лиры за доллар. Ранее во вторник в ходе торгов лира вырастала до 11,15 за доллар.

Резкий рост лиры начался после заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о новых мерах по противодействию волатильности курса. По его словам, правительство предоставит экспортерам форвардный обменный курс через Центробанк, увеличит государственные взносы в частные пенсионные фонды и снизит налог с выплачиваемых компаниями дивидендов. Эрдоган также заявил, что правительство будет поощрять депозиты в лирах, компенсируя гражданам потери из-за волатильности курса.

Турецкая валюта в январе торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар и на момент достижения исторического минимума подешевела на 60%, причем более 40% стоимости потеряла за последний месяц.