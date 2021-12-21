Немецкий поставщик экологически чистой энергии обанкротился из-за цен на газ

Основанная в 2013 году немецкая энергетическая компания Neckermann Strom AG подала в суд заявление о банкротстве из-за роста цен на энергоносители, в первую очередь, природный газ, сообщает Лента.ру.

Компания позиционирует себя как поставщик экологически чистой энергии и газа. В общей сложности она оказывает услуги 13 тысячам потребителей по всей стране.

Как пишет Wirtschafts Woche, в последние недели в этом секторе на банкротство подали уже несколько компаний. Особенно страдают мелкие поставщики, которым приходится покупать электроэнергию и газ на биржах в короткие сроки. Переложить настолько возросшие расходы на закупки на клиентов они, как правило, не могут, потому что с теми заключены долгосрочные контракты.

Как свидетельствуют данные биржи электроэнергии Nord Pool, цены на электроэнергию на европейском рынке поднялись до рекордных отметок. Во Франции средняя цена на сутки, 21 декабря, достигла 442,88 евро, в Германии — 431,98 евро за мегаватт-час.

Поводом для такой ситуации, помимо похолодания, стали низкие объемы ветрогенерации, перебои с атомной генерацией во Франции и сокращение поставок российского газа. Так, на 20 декабря «Газпром» заказал у Польши всего четыре процента транзитной мощности газопровода «Ямал-Европа» — минимальный объем за месяц.

Накануне цена на газ на европейских биржах закрепилась на отметке выше 1,7 тысячи долларов за тысячу кубометров.