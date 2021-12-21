США назвали условия для переговоров с Россией по гарантиям безопасности

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым заявил о готовности Вашингтона к дипломатическому взаимодействию через разные каналы, однако предупредил о необходимости деэскалации ситуации на границе с Украиной, сообщает Deutsche Welle.

"Он (Салливан - Ред.) четко указал, что любой диалог должен базироваться на взаимности, учитывать нашу обеспокоенность по поводу действий России и проходить в полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами. Он также отметил, что существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации", — говорится в заявлении Белого дома.

Как отметил Салливан, диалог может проходить, в том числе, через ОБСЕ, Совет НАТО-Россия и двусторонние контакты.