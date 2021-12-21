В Белом доме прокомментировали возможность санкций против Ахметова

В Белом доме прокомментировали возможность введения санкций против украинского олигарха Рината Ахметова, сообщает Новое время.

Об этом в ходе брифинга сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мне нечего объявить относительно рассмотрения возможности введения санкций… Мы, конечно, рассматриваем ряд санкций в свете того, что наблюдаем наращивание российских сил и воинственную риторику. Но мне нечего объявить, помимо этого" , — сказала она, отвечая на вопрос, рассматривает ли Вашингтон возможность введения санкций против Ахметова.

26 ноября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что окружение самого богатого украинца Рината Ахметова якобы готовило госпереворот в Украине, который должен был состояться в начале декабря.

Зеленский также заявил, что Ахметова "втягивают в войну против государства Украина", которую он, по словам президента, уже начал, и это станет "его большой ошибкой".

Ринат Ахметов в свою очередь опроверг слова Зеленского и назвал их ложью.