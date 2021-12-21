Тысяча за вакцинацию: украинцы уже потратили более 130 млн грн

В рамках государственной программы "єПідтримка", которая предусматривает выплату тысячи гривен за вакцинацию против коронавируса, украинцы уже потратили более 130 миллионов гривен, сообщает Depo.ua.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам премьера, свыше 4,9 млн украинцев уже открыли счета в банках, а 4 млн украинцев зарегистрировались на получение средств в рамках программы президента "єПідтримка".

Шмыгаль уточнил, что с начала запуска программы украинцы воспользовались помощью государства на 134 млн грн, потратив средства в тех сферах, которые больше всего пострадали от пандемии. В частности, речь идет о приобретении книг, билетов в кинотеатры и путешествиях по железной дороге.

По его словам, в том числе благодаря программам поддержки бизнеса, в нынешнем году в Украине ожидается рекордный ВВП в долларовом эквиваленте, а средняя заработная плата достигла 550 долларов.

Напомним, с 19 декабря в Украине официально заработала государственная программа "єПідтримка", предусматривающая выплату 1 тысячи гривен гражданам, прошедшим полную вакцинацию против COVID-19.

Средства может получить каждый гражданин Украины, достигший 18 лет и имеющий в приложении "Дія" "зеленый" сертификат о вакцинации.

Тысячу за вакцинацию нельзя снять в банкомате или перевести на другую карту. Эти деньги можно потратить:

на покупку книг в книжных магазинах и специализированных интернет-сайтах;

на билеты в кинотеатры;

на абонементы в фитнес-клубы и спортзалы;

на поход в театр или музей;

на приобретение лекарств в аптеках (опция доступна с января 2022 года для украинцев старше 60 лет).

Деньги с электронной карты можно использовать в течение нескольких месяцев. В противном случае неиспользованные средства вернутся в казну.