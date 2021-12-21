Kia готовит новый Seltos: первые снимки

Судя по нескольким шпионским снимкам, совсем скоро Kia Seltos ждет плановое обновление. Компактный кроссовер, прикрытый толстым слоем камуфляжной пленки, удалось запечатлеть во время дорожных тестов, сообщает Автоцентр.

О внешности обновленного Селтос пока судить рано, поскольку передняя и задняя часть модели практически полностью закрыты пленкой. Ожидается, что все основные изменения коснутся именно этих частей экстерьера. Отчасти на снимках видны только фары и фрагменты фонарей.

По некоторым данным, техника кроссовера останется прежней. В движение Kia Seltos, как и прежде будет приводить атмосферный двигатель объемом 1,6 и 2,0-литра. Отдача первого 121 л.с, второго — 149 л.с. Еще один доступный мотор — 1,6-литровый четырехцилиндровый отдачей 177 л.с.