Налоговая амнистия: задекларировали первый миллиард

Сумма задекларированных в рамках налоговой амнистии активов в настоящее время составляет 1,068 млрд грн, за последние две недели она выросла на 327%, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает Интерфакс-Украина.

"Налоговая амнистия набирает обороты. Имеем первый миллиард (гривень – ред.) задекларированных в рамках налоговой амнистии граждан Украины" , – рассказал он.

Сбор в государственный бюджет с указанных средств превысил 51 млн грн, добавил Гетманцев.

Как сообщалось, в Украине 1 сентября 2021 года началась кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физлиц, которая продлится год, до 1 сентября 2022-го.