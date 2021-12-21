Оля Полякова поразила откровенным нарядом

Известная украинская певица Оля Полякова стала звездным тренером шоу "Голос страны" на 1+1. Она на своей странице в Instagram в "историях" похвасталась мегасоблазнительным образом со съемок проекта, сообщает УНИАН.

Так, в кадрах она предстала в черном боди со шлейфом и очень откровенным декольте. Трудно не заметить, что артистка очень похудела. Накануне она призналась, что все-из-за переживаний и предновогодних съемок.

"Предновогодний жесткий график положительно сказывается на фигуре, но не очень на психике! Поэтому я худая и нервная" , – рассказывала Полякова.