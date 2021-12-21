"Ни при каких условиях" – глава делегации РФ про НАТО и Украину

Россия категорически против размещения сил НАТО в Украине и Грузии. Москва ждет конкретных решений по гарантиям безопасности. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Такое заявление сделал глава делегации РФ по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.

По его словам, Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и в Грузии.