"Ни при каких условиях" – глава делегации РФ про НАТО и Украину
Россия категорически против размещения сил НАТО в Украине и Грузии. Москва ждет конкретных решений по гарантиям безопасности. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
Такое заявление сделал глава делегации РФ по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.
По его словам, Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и в Грузии.
"Думаю, да. Или ответ будет совсем другой", – сказал он.