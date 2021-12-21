Погода на Новый год: ждать ли снега 31 декабря и 1 января

В Украине, по прогнозу﻿ синоптиков, мелкий снег ожидается в ряде регионов 1 января, а вот 31 декабря осадки выпадут не везде. Таким образом, Новый год многим украинцам придется встречать без снежного покрова, сообщает Апостроф.

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В частности, Новый год со снегом встретят жители западных областей Украины.

31 декабря, снег ожидается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях.

Синоптики﻿ прогнозируют мелкий снег на Новый год в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Сумах, Ивано-Франковске, Мариуполе, Днепре, Виннице, Черновцах, Тернополе и Запорожье.

Что касается температуры воздуха, то в восточных и южных областях в течение дня она будет варьироваться от -1°С на востоке до -5°С на юге; в центральных, западных и северных областях ожидается от -15°С на западе до 2°С в центре и на севере. В Крыму будет плюсовая температура – около 4-9°С в среднем.

Помимо этого, небольшие осадки в виде снега прогнозируют в Сумской области.

По некоторым данным, в Карпатах высота снежного покрова составит 40 сантиметров, а температура воздуха вечером, 31 декабря, будет составлять от -10°С до -12°С.

Похожая погода ожидается и 1 января 2022 года. Также снег может выпасть в части Киевской области. Средняя температура воздуха днем по Украине составит -1...-3°С, и только в Карпатах синоптики обещают до -5°С.

Тем временем, народные синоптики утверждают, что в последние дни текущего года в Украине установится очень нехарактерная для зимы погода – будет теплее, чем обычно.

Об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

По его словам, в конце декабря ожидаются колебания температуры около 0°С с ночными "минусами" и дневными "плюсами". В то же время, синоптик уточнил, что в канун Нового года, 31 декабря, не стоит ожидать больших холодов.

В центре страны в новогоднюю ночь ожидается умеренный снег с дождем и гололедица. Температура воздуха будет составлять от -11°С до 2°С. 1 января будет также снежить, столбики термометров будут показывать до -4°С.

На западе 31 декабря температура воздуха составит от -15°С до 0°С в течение дня. Прогнозируют умеренный снег. 1 января будет также снежить, столбики термометров будут на уровне не менее -4°С.

На востоке в новогоднюю ночь ожидается умеренный снег. Температура воздуха будет составлять от -8°С до -1°С. 1 января будет также снежить, столбики термометров будут показывать до -6°С.

На юге страны 31 декабря ожидается дождь и плюсовая температура от 0°С до 5°С в течение дня. 1 января в отдельных городах ожидается небольшой снег.

На севере страны в новогоднюю ночь можно ждать морозов от -9°С до -1°С, а также снег в Сумской области. 1 января погода будет похожей, плюс снег может пойти также и в Черниговской области.

В столице Украины, Киеве﻿, в канун Нового года ожидаются умеренные осадки в виде снега. Температура воздуха будет составлять от -9°С до -3°С. 1 января будет также снежить, столбики термометров будут показывать до -5°С.