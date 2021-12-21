Какую страховку на авто оформить владельцам дорогих авто

Рынок страхования богат разнообразными программами. Однако, у каждой есть свои преимущества и недостатки, что сказывается на возможностях полиса и качества предоставляемых услуг. Купив дорогой автомобиль, естественное желание уберечь его и себя от форс-мажоров, которые часто случаются на дорогах, сообщает ТопЖир.

Какую страховку оформить на автомобиль

В Украине работают два главных полиса страхования, которые интересны водителям — ОСАГО и КАСКО. Первый является обязательным для всех владельцев наземных транспортных средств и регламентирован законодательством. Автогражданка (ОСАГО) компенсирует ущерб потерпевшим в результате ДТП в пределах лимитов:

130 000 грн по имуществу;

260 000 грн на лечение.

Если вы становитесь виновником аварии, то покрывает ремонт транспорта пострадавших и их лечение (если в ДТП есть жертвы) ваша страховая компания в указанных финансовых рамках. Однако, важно понимать, что действие договора не распространяется на личную машину. Ее ремонтировать придется из своего кармана. К ОСАГО рекомендуется докупать дополнительный полис ДГО, который расширит границы основного договора до 1 млн грн. ДГО работает только в тандеме с автогражданкой, но при этом не зависит от нее.

КАСКО — добровольный полис, который оформляется именно на автомобиль и защищает интересы его владельца. Суть заключается в том, что страховщик сделает выплату при любом дорожном происшествии, независимо, кто виноват, а кто прав. КАСКО покрывает: ремонт автомобиля после ДТП, повреждения вследствие противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий, пожара, падения предметов на ТС и другое. Оттого, что КАСКО охватывает широкий спектр рисков, цена на полис намного выше, чем ОСАГО.

Вывод: в случае с ОСАГО водителям не приходится выбирать — наличие полиса безусловно. В противном случае автовладельца ждем штраф до 850 грн. Но автогражданка не спасет драйвера, а лишь поможет избавиться от компенсации пострадавшим. Хотя без ДГО есть вероятность, что часть средств придется все же возмещать при значительном ДТП, так как на сегодняшний день лимиты ОСАГО не хватает. Но в тандеме ОСАГО и КАСКО дает шанс получить гарантированную защиту транспортного средства при любых обстоятельствах.

Электронное страхование — преимущества и недостатки

С 2018 года украинским водителям доступна страховка ОСАГО онлайн. Водитель может купить полис без обращения в офис страховой компании. Из явных преимуществ выделим следующие:

Быстрота оформления. Приобрести автогражданку можно всего за 5 минут. Все что потребуется человеку: смартфон и выход в сеть. После того как договор будет сформирован, он отправляется на email клиента в формате PDF.

Удобство хранения. Е-договор не нуждается в печати. Он автоматически подтягивается в приложение “Дия”. Подтвердить наличие документа можно с экрана мобильного устройства.

Сниженная цена. Онлайн — это значит без вмешательства страхового агента, комиссия которого заложена в бумажный вариант полиса. То есть электронный договор, как минимум, дешевле на 10%. Если же осознанно подходить к выбору полиса, сэкономить получится до 40%.

Безопасность покупки. Цифровой договор нельзя подделать, поскольку он фиксируется в базе Моторно-транспортного бюро Украины. Фальсификация бумажного бланка еще случается.

К сожалению, продажа КАСКО в электронном формате еще не представлена. Поскольку на прайс страховки влияют множество факторов, проверку которых пока нельзя произвести удаленно. Но рынок постепенно к этому подходит.

Что касается подводных камней при покупке полиса онлайн, то они отсутствуют. Электронный полис имеет такую же юридическую силу, как и бумажный бланк. Различия лишь в процедуре оформления: с помощью сотрудника СК или самостоятельно.