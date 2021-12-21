В НАТО не пришли к консенсусу по переговорам с Россией – FT

Союзники НАТО не пришли к консенсусу по переговорам с Россией. Речь идет о вопросе гарантий безопасности и их формате, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Издание Financial Times пишет, что союзники по НАТО смирились с необходимостью вести переговоры с Россией.

Военные стран Запада хотят избежать прямого отказа от предложения Москвы и поэтому пытаются найти "области взаимного согласия и успокоить ситуацию".

Напомним, Россия категорично против размещения сил НАТО в Украине и Грузии. Москва ждет конкретных решений по гарантиях безопасности. Отметим, США представят России свой перечень обеспокоенностей.