Президент США Джо Байден завел новую собаку, немецкую овчарку по кличке Командор, сообщает Лига.net.

Байден опубликовал фото и видео с щенком, резвящимся на лужайке у Белого дома и внутри резиденции президента США.

"Добро пожаловать в Белый дом, Командор… Встречайте новейшего Байдена" , – подписал публикации он.

Пресс-секретарь первой леди США Майкл ЛаРоса, сообщил CNN, что Байден получил щенка как подарок на день рождения от его брата Джеймса Байдена и невестки Сары Байден.

ЛаРоса отметил, что в январе в Белом доме также поселится кошка. Старый же пес Байденов Мэйджор продолжит жить вдали от Белого дома после нескольких агрессивных инцидентов, отметил пресс-секретарь.