Печенье, которое станет отличным подарком на Новый год

Вкусное сладкое печенье – идеальный подарок для родных на новогодние праздники. Особенно то, которое сделано своими руками. Во многих странах – это уже подлинная традиция. Потратив немного времени и усилий, вы сделаете счастливыми своих близких и покажите им свою любовь, сообщает Обозреватель.

Идеями приготовления эффектных вкусностей, которые можно подарить близким, поделилась известный украинский кондитер Лиза Глинская на своей странице в Instagram.

Рецепт печенья, которое можно подарить родным на новогодние праздники
Рецепт печенья, которое можно подарить родным на новогодние праздники. Источник: Скриншот поста Лизы Глинской в Instagram.

Печенье с предсказаниями

Ингредиенты:

  • белок – 120 г (4 шт.)⁣
  • сахарная пудра – 120 г (5 ст.л. с горкой)⁣
  • мука – 90 г (3,5 ст. л. с горкой)⁣
  • сливочное масло – 80 г
  • цедра апельсина (или лимона)⁣
Способ приготовления печенья с предсказаниями
Способ приготовления печенья с предсказаниями. Источник: Скриншот поста Лизы Глинской в Instagram

Пирожное безе "Елочка"

Пирожное "Елочка"
Пирожное "Елочка". Источник: Фото из социальных сетей Лизы Глинской

Ингредиенты:

  • белок – 180 г
  • сахар – 180 г
  • сахарная пудра – 180 г
Способ приготовления пирожное "Елочка"
Способ приготовления пирожное "Елочка". Источник: Скриншот поста Лизы Глинской в Instagram

Коковсовое печенье

Кокосовое печенье
Кокосовое печенье. Источник: Фото из социальных сетей Лизы Глинской

Ингредиенты:

  • кокосовая стружка – 200 г
  • белок – 60 г (2 шт.) ⁣
  • сахарная пудра – 130 г
  • яблочное пюре – ⁣110 г
Способ приготовления кокосового печенья
Способ приготовления кокосового печенья. Источник: Скриншот поста Лизы Глинской в Instagram

Флорентийское печенье

Флорентийское печенье
Флорентийское печенье. Источник: Фото из социальных сетей Лизы Глинской

Ингредиенты:

  • мед – 50 г (1 ст.л.) ⁣
  • сахар – 50 г (2 ст.л. с горкой)⁣
  • сливки – 40 мл (30-35%) (3 ст.л.)⁣
  • сливочное масло – (2 ст.л. без горки)⁣
  • миндальные слайсы – 80 г (3 ст.л. с горкой)⁣
  • вяленая вишня – 30 г (2 ст.л. с горкой)⁣
  • тыквенные семена – 20 г (1 ст.л. с горкой)⁣
  • шоколад – 50 г (черного или молочного)⁣
Способ приготовления флорентийского печенья
Способ приготовления флорентийского печенья. Источник: Скриншот поста Лизы Глинской в Instagram

Печенье "Любимое" с шоколадом и орехами

Печенье "Любимое"
Печенье "Любимое". Источник: Фото из социальных сетей Лизы Глинской

Ингредиенты:

  • черный шоколад – 150 г
  • тростниковый сахар – 70 г (3 ст. л.) ⁣
  • сливочное масло – ⁣100 г
  • сахарная пудра – 80 г (3 ст. л. с горкой) ⁣
  • яйца – 50 г (1 шт.)⁣
  • разрыхлитель – 5 г (1 ч. л. с горкой)⁣
  • обжаренные орехи (миндаль, фундук, грецкие) ⁣ – 150 г
  • соль – щепотка
  • мука – 200 г (8 ст. л. с горкой) ⁣
Способ приготовления печенья "Любимое"
Способ приготовления печенья "Любимое". Источник: Скриншот поста Лизы Глинской в Instagram

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