Печенье, которое станет отличным подарком на Новый год
Вкусное сладкое печенье – идеальный подарок для родных на новогодние праздники. Особенно то, которое сделано своими руками. Во многих странах – это уже подлинная традиция. Потратив немного времени и усилий, вы сделаете счастливыми своих близких и покажите им свою любовь, сообщает Обозреватель.
Идеями приготовления эффектных вкусностей, которые можно подарить близким, поделилась известный украинский кондитер Лиза Глинская на своей странице в Instagram.
Печенье с предсказаниями
Ингредиенты:
- белок – 120 г (4 шт.)
- сахарная пудра – 120 г (5 ст.л. с горкой)
- мука – 90 г (3,5 ст. л. с горкой)
- сливочное масло – 80 г
- цедра апельсина (или лимона)
Пирожное безе "Елочка"
Ингредиенты:
- белок – 180 г
- сахар – 180 г
- сахарная пудра – 180 г
Коковсовое печенье
Ингредиенты:
- кокосовая стружка – 200 г
- белок – 60 г (2 шт.)
- сахарная пудра – 130 г
- яблочное пюре – 110 г
Флорентийское печенье
Ингредиенты:
- мед – 50 г (1 ст.л.)
- сахар – 50 г (2 ст.л. с горкой)
- сливки – 40 мл (30-35%) (3 ст.л.)
- сливочное масло – (2 ст.л. без горки)
- миндальные слайсы – 80 г (3 ст.л. с горкой)
- вяленая вишня – 30 г (2 ст.л. с горкой)
- тыквенные семена – 20 г (1 ст.л. с горкой)
- шоколад – 50 г (черного или молочного)
Печенье "Любимое" с шоколадом и орехами
Ингредиенты:
- черный шоколад – 150 г
- тростниковый сахар – 70 г (3 ст. л.)
- сливочное масло – 100 г
- сахарная пудра – 80 г (3 ст. л. с горкой)
- яйца – 50 г (1 шт.)
- разрыхлитель – 5 г (1 ч. л. с горкой)
- обжаренные орехи (миндаль, фундук, грецкие) – 150 г
- соль – щепотка
- мука – 200 г (8 ст. л. с горкой)