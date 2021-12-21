Печенье, которое станет отличным подарком на Новый год

Вкусное сладкое печенье – идеальный подарок для родных на новогодние праздники. Особенно то, которое сделано своими руками. Во многих странах – это уже подлинная традиция. Потратив немного времени и усилий, вы сделаете счастливыми своих близких и покажите им свою любовь, сообщает Обозреватель.

Идеями приготовления эффектных вкусностей, которые можно подарить близким, поделилась известный украинский кондитер Лиза Глинская на своей странице в Instagram.

Рецепт печенья, которое можно подарить родным на новогодние праздники. Источник: Скриншот поста Лизы Глинской в Instagram.

Печенье с предсказаниями

Ингредиенты:

белок – 120 г (4 шт.)⁣

сахарная пудра – 120 г (5 ст.л. с горкой)⁣

мука – 90 г (3,5 ст. л. с горкой)⁣

сливочное масло – 80 г

цедра апельсина (или лимона)⁣

Способ приготовления печенья с предсказаниями. Источник: Скриншот поста Лизы Глинской в Instagram

Пирожное безе "Елочка"

Пирожное "Елочка". Источник: Фото из социальных сетей Лизы Глинской

Ингредиенты:

белок – 180 г

сахар – 180 г

сахарная пудра – 180 г

Способ приготовления пирожное "Елочка". Источник: Скриншот поста Лизы Глинской в Instagram

Коковсовое печенье

Кокосовое печенье. Источник: Фото из социальных сетей Лизы Глинской

Ингредиенты:

кокосовая стружка – 200 г

белок – 60 г (2 шт.) ⁣

сахарная пудра – 130 г

яблочное пюре – ⁣110 г

Способ приготовления кокосового печенья. Источник: Скриншот поста Лизы Глинской в Instagram

⁣ Флорентийское печенье

Флорентийское печенье. Источник: Фото из социальных сетей Лизы Глинской

Ингредиенты:

мед – 50 г (1 ст.л.) ⁣

сахар – 50 г (2 ст.л. с горкой)⁣

сливки – 40 мл (30-35%) (3 ст.л.)⁣

сливочное масло – (2 ст.л. без горки)⁣

миндальные слайсы – 80 г (3 ст.л. с горкой)⁣

вяленая вишня – 30 г (2 ст.л. с горкой)⁣

тыквенные семена – 20 г (1 ст.л. с горкой)⁣

шоколад – 50 г (черного или молочного)⁣

Способ приготовления флорентийского печенья. Источник: Скриншот поста Лизы Глинской в Instagram

Печенье "Любимое" с шоколадом и орехами

Печенье "Любимое". Источник: Фото из социальных сетей Лизы Глинской

Ингредиенты:

черный шоколад – 150 г

тростниковый сахар – 70 г (3 ст. л.) ⁣

сливочное масло – ⁣100 г

сахарная пудра – 80 г (3 ст. л. с горкой) ⁣

яйца – 50 г (1 шт.)⁣

разрыхлитель – 5 г (1 ч. л. с горкой)⁣

обжаренные орехи (миндаль, фундук, грецкие) ⁣ – 150 г

соль – щепотка

мука – 200 г (8 ст. л. с горкой) ⁣