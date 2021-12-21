Ева Лонгория сказочно украсила дом к рождественским праздникам

Американская актриса Ева Лонгория присоединилась к числу тех, кто украсил дом к рождественским праздникам. Она наняла декоратора, которая помогла создать дома сказочную атмосферу, сообщает 24 Канал.

Зарубежные и украинские звезды все чаще показывают праздничные украшения, которые появляются в их домах. Не стала исключением Ева Лонгория. В этом году она решила доверить это дело профессионалам.

Актриса показала, как происходил процесс подготовки. Сначала она показала декоратору украшения, которые имеет дома, однако отметила, что они не понадобятся. Уже вечером жилье звезды сияло огромным количеством елочных огней.