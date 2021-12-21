Украинцы хотят видеть новым премьером Юлию Тимошенко - опрос

Подавляющее большинство украинцев считают, что Украина находится в кризисном состоянии, а спасти ситуацию поможет возвращение профессионалов в управление страной. В частности, они хотят обновления Правительства и замены Дениса Шмыгаля Юлией Тимошенко, сообщает Обозреватель.

Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное 9-17 декабря 2021 Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно его результатам, 66,3% опрошенных оценивают ситуацию в Украине как "кризисную с деградацией и хаосом", а для вывода страны из такого состояния, по мнению 50,9% респондентов, нужно сменить премьер-министра.

50,9% респондентов считают, что нужно сменить премьер-министра. Источник: kiis.com.ua

"Среди респондентов, которые считают состояние кризисным и нуждающимся в замене премьера, 20,7% считают, что из бывших глав Правительства лучше справится с выводом Украины из кризиса Юлия Тимошенко" , – говорится в отчете КМИСа.

Это первое место среди всех других претендентов. Отрыв Юлии Тимошенко от второго места составляет 4,3%.

Опрос также показал, что 65,3% украинцев считают, что дела в стране двигаются в неправильном направлении. Поэтому вполне прогнозируемым является запрос на изменение курса страны: респонденты поддерживают досрочные президентские (44,3%) и парламентские (46,5%) выборы.

На вопрос социологов КМИС "что нужно сделать, чтобы ускорить развитие Украины", опрошенные чаще всего выбирали варианты "возвращения Украине ее национальных богатств" (48,5%) и "приведения к власти людей с опытом государственного управления" (40,8%).

Об устойчивом запросе граждан на профессионализм свидетельствуют также результаты смоделированного варианта второго тура выборов президента: только лидер "Батькивщины" способна противостоять действующему президенту.

"Во втором туре выборов Президента Владимир Зеленский побеждает Петра Порошенко, Юрия Бойко и Дмитрия Разумкова. В паре Владимир Зеленский – Юлия Тимошенко соотношение 51,6% до 48,4%, но разница – в рамках статистической погрешности" , – отмечается в прессрелизе КМИСа .

Опрос был проведен в течение 9-17 декабря 2021 методом личного ("face-to-face"). Опрошены 2025 респондентов, проживающих в 109 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). Статистическая ошибка выборки не превышает 3,3%.