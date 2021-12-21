РФ планирует вторжение в Украину в канун католического Рождества — отчет MI6

По информации британского издания Daily Star, секретная служба МІ6 представила на рассмотрение Кабинета министров Великобритании информацию о возможном нападении России на Украину в канун католического Рождества, сообщает Зеркало недели.

Согласно сообщению разведки Соединенного королевства, Россия планирует вторжение в канун Рождества военным контингентом в 100 тысяч военнослужащих, сосредоточенных на границе с Украиной.

Министерство обороны и министерство иностранных дел Британии отказались комментировать, какие действия Великобритания может предпринять в случае вторжения России, которое выглядит весьма вероятным.

Примечательно, что месяц назад, 18 ноября этого года спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, в эфире ток-шоу "Свобода слова" на канале ICTV, сделал прогноз не отличающийся от нынешнего доклада МI6. Арестович заявил, что не стоит верить в то, что Россия нападет после Нового года.

"Русские нас сознательно дезинформируют, подвигая сроки готовности на два-четыре месяца, а на самом деле они готовят нападение на католическое Рождество, 25 декабря. Я думаю, что реальные сроки — это католическое Рождество, когда Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно.