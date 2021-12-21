США объяснили обновленные рекомендации не посещать Украину

Соединенные Штаты Америки не меняли оценку уровня угрозы для своих граждан, собирающихся посетить Украину, а только добавили в своих рекомендациях новую информацию о войсках РФ вблизи украинской границы. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя опубликованную накануне информацию посольства США, сообщает Зеркало недели.

"Рекомендация по путешествиям в Украину остается на четвертом уровне "Не путешествовать" из-за COVID-19. Госдепартамент только обновил рекомендацию, включив информацию о наращивании российских войск на границе с Украиной для предоставления дополнительной информации. Но по-прежнему речь идет о четвертом уровне", - сказала Псаки во время пресс-конференции в Белом доме.

Она добавила, что Госдепартамент просто решил шире проинформировать своих граждан, ведь многие американцы решают путешествовать в Украину именно в это время года.

"Это была лишь попытка предоставить эту информацию напрямую", - заверила Псаки.

Четвертый уровень опасности означает, что власти США советуют согражданам не путешествовать в ту или иную страну. Украина долгое время находится в "красном" рекомендательном списке рекомендаций Госдепартамента из-за высокого уровня эпидемиологических угроз.