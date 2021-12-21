Подозрение в госизмене: Тимошенко дала советы Порошенко

Экс-премьер и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко дала советы экс-президенту Петру Порошенко, которому на днях подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля из ОРДЛО.

Об этом Тимошенко заявила﻿ в эфире телеканала "Украина 24"

Она напомнила, что прошла "через все эти политические репрессии, причем самого худшего уровня".

"Если он верит в свою правоту, и если в душе и сердце у него все спокойно, относительно этих событий, ему категорически нельзя выезжать из страны. Никуда не надо бежать, уезжать. Если внутри ты чувствуешь, что прав – надо оставаться на своей родной земле, у себя дома, проходить все правомерные и неправомерные суды, и доказывать, что ты не нарушал закон и твоя позиция честная" , – заявила Тимошенко.

Второй совет политик дала относительно судов в Украине. По мнению Тимошенко, Порошенко нужно пройти все судебные инстанции, включая ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека), для отстаивания своей позиции.