В подозрении ГБР Порошенко перепутали с Зеленским

В тексте нового подозрения ГБР пятому президенту Украины заметили неточности – Петра Порошенко перепутали с действующим президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом, ссылаясь на журналиста Евгения Куксина, пишет Мария Дмитренко, Сегодня.

Так, в одном из эпизодов документа указана дата 3 ноября 2021 года. А президентом в это время, как известно, был Владимир Зеленский. Очевидно, подразумевалось 3 ноября 2014 года.

"Петр Алексеевич, возвращайтесь", – написал Куксин.

Фото: Евгений Куксин