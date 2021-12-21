"Воюем сами с собой": в "ЛДНР" признали, что борются с жителями Донбасса

Основатель военного формирования "Восток" Александр Ходаковский признал, что ему и его бойцам приходится воевать не столько с "бандеровцами" из западных областей Украины, сколько с жителями Донбасса, сообщает Деловая столица.

Отрывок с признанием Ходаковского опубликовал журналист и блогер Денис Казанский.

"2014 год был страшен фактом осознания того, что мы воюем сами с собой. Когда мы брали пленных — это были пленные не из Ужгородской (на самом деле Закарпатской, – ред.) и Черновицкой областей. А а из Павлоградского района Днепропетровской области. Наши ближайшие соседи" , – заявил Ходаковский.

Журналист отметил, что на российских телеканалах 8 лет "убеждали своих зрителей, что Донбасс противостоит каким-то западенцам, националистам, которые пришли из Галичины насаждать украинский язык", а теперь сами боевики признались в обратном.