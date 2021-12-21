Звезде ПСЖ подарили огромный торт на день рождения
Звездному форварду ПСЖ Килиану Мбаппе подарили огромный торт на день рождения, сообщает Новое время.
Накануне футболисту исполнилось 23 года. Одноклубник Килиана Серхио Рамос опубликовал в сторис Instagram короткий ролик, как именинник отмечал торжество.
На видео видно, что Мбаппе в честь своего дня рождения получил огромный торт.
В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 24 матча, забил 15 мячей и сделал 15 результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до конца текущего сезона.
Следующим летом Килиан, если не подпишет новое соглашение с ПСЖ, сможет перейти в другой клуб в статусе свободного агента.