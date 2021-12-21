Саакашвили в день рождения опубликовал заявление о "продолжении борьбы"

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, которому во вторник исполняется 54 года, через социальные сети призвал своих сторонников активизировать борьбу против действующих властей и не прекращать ее до победного конца, сообщает Интерфакс-Украина.

"Для меня все ясно - или смерть или свобода. Выход только один - неустанная борьба и уличные протесты, борьба вокруг и внутри государственных органов, что обязательно принесет результат. Только такие действия заставят их (действующие власти Грузии - ред.) начать диалог с нами и назначить настоящие выборы" , - написал Саакашвили в соцсетях.

Сторонники Саакашвили во вторник вечером намерены провести митинг на проспекте Руставели с требованием освобождения из заключения своего лидера. В Тбилиси для участия в митинге уже направились оппозиционеры из регионов.

Поздно ночью около двух десятков наиболее преданных сторонников поздравили Саакашвили с днем рождения у военного госпиталя в Гори и под возгласы "Миша! Миша!" запустили в небо бумажные шары с зажженными свечками. Саакашвили их услышал и через решетку окна своей палаты также призвал их к борьбе.