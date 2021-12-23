Многие пищевые добавки повышают риск рака

О вредном влиянии пищевых добавок на здоровье ученым известно давно, однако до этого момента исследователи не оставляют попыток найти более убедительные доказательства их связи с различными видами рака, сообщает 24 Канал.

Новое исследование пищевых добавок

Начиная с 2009 года, специалисты наблюдали за состоянием здоровья и пищевыми привычками более 170 тысяч добровольцев. Чтобы оценить связь между пищевыми добавками и повышенным риском развития рака, ученые проанализировали отчеты участников о ежедневном рационе и уровне потребления искусственных нитратов и нитритов, используемых в переработанном мясе для увеличения срока хранения, а также подсластителей и трансжирных кислот.

Нитраты и нитриты

За время наблюдений в группе зарегистрировали 3311 первичных случаев онкозаболеваний, из них 966 приходились на рак груди и около 400 случаев – рак простаты. Ученые обнаружили тесную связь между раком груди и повышенным потреблением нитратов, а также раком простаты и нитритов. При этом потребление нитратов и нитритов из природных источников не связано с риском онкозаболеваний.

Подсластители

Ученые также выявили повышенный риск заболеваемости раком груди и простаты с чрезмерным потреблением распространенных подсластителей – аспартам e951, ацесульфам-K e950 и сукралоза e955. Особенно заметной эта связь была у людей с ожирением. Эти вещества содержатся более чем в 10 тысячах пищевых продуктов и напитков, и потому органы здравоохранения во всем мире должны пересмотреть подход к оценке их безопасности, считают исследователи.

Трансжиры

В ходе исследования специалисты также изучили связь риска онкозаболеваний с применением трансжирных кислот – жиров с измененной химической формулой. Эти вещества широко используются в пищевой промышленности, лидером по содержанию трансжиров остается фастфуд, особенно гамбургеры, чизбургеры и другие популярные продукты. Ученые обнаружили, что чрезмерное потребление трансжирных кислот связано с повышенным риском развития онкозаболеваний, особенно раком простаты.