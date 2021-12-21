Порошенко назвал сроки своего возвращения в Украину
Петр Порошенко записал видеообращение, в котором заявил, что намерен вернуться в Украину в первой половине января.
Видео экс-президент выложил на своей странице в Facebook.
В нем он рассказал, что сейчас со своей командой находится в Варшаве, где они с польскими и другими европейскими политиками обсуждают создание
"коалиции стран для поддержки Украины и сопротивлению России".
"Многочисленные встречи" с политиками Порошенко продолжатся, по его словам, еще завтра.
Также экс-президент рассказал о том, что ему передают
"приветствия" из Офиса президента о том, что
"они отнесутся с пониманием", если тот останется в Европе и не вернется в Украину.
Политик заверил, что этому не бывать, и что он вернется в страну обязательно, но
"по своему графику", а не по графику
"сценариста" Зеленского.
"Я не предоставлю им такого подарка, и вернусь в Украину в первой половине января", – сказал Порошенко.
Кроме того, он добавил, что украинские политики сейчас должны думать о своей стране, а не о своих рейтингах.