Порошенко назвал сроки своего возвращения в Украину

Петр Порошенко записал видеообращение, в котором заявил, что намерен вернуться в Украину в первой половине января.

Видео экс-президент выложил на своей странице в Facebook﻿.

В нем он рассказал, что сейчас со своей командой находится в Варшаве, где они с польскими и другими европейскими политиками обсуждают создание "коалиции стран для поддержки Украины и сопротивлению России" .

"Многочисленные встречи" с политиками Порошенко продолжатся, по его словам, еще завтра.

Также экс-президент рассказал о том, что ему передают "приветствия" из Офиса президента о том, что "они отнесутся с пониманием" , если тот останется в Европе и не вернется в Украину.

Политик заверил, что этому не бывать, и что он вернется в страну обязательно, но "по своему графику" , а не по графику "сценариста" Зеленского.

"Я не предоставлю им такого подарка, и вернусь в Украину в первой половине января", – сказал Порошенко.

Кроме того, он добавил, что украинские политики сейчас должны думать о своей стране, а не о своих рейтингах.