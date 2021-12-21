Онколог Важенина Алена на своей странице в социальной сети рассказала о том, кто находится в зоне риска развития рака желудка, сообщает Clutch.

Факторы риска рака желудка:⠀

1. Пол и возраст. Чаще болеют мужчины в возрасте 65-80 лет.⠀

2. Инфицирование Хеликобактер Пилори. Рак вызывает не само наличие бактерии, а хронические болезни, возникшие на его фоне: хронический атрофический гастрит, хроническая язва желудка и 12-перстной кишки, аденокарцинома желудка, MALT лимфома желудка.⠀

3. Курение повышает риск развития рака верхнего отдела желудка.

4. Лишний вес и ожирение также связывают с повышением риска кардиального (верхнего) отдела желудка.⠀

5. Перенесенные операции на желудке. После удаления части органа в нем начинает вырабатываться меньше соляной кислоты, и в менее кислой среде поселяются бактерии. В такой среде может развиться злокачественная опухоль.⠀

6. Пернициозная анемия (B12 дефицитная анемия).⠀

7. Болезнь Менетрие. В случае этой патологии снижается кислотность в желудке.⠀

8. Рак желудка в анамнезе. Если в семье уже были случаи рака желудка, риск повышается.⠀

9. Полипы желудка. Аденомы — доброкачественные образования на слизистой желудка — иногда могут перерождаться в рак.

10. Профессиональная вредность. В частности, профессии, связанные с добычей угля, производством резины и металла.