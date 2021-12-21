Польша выставила новые условия: к чему готовиться заробитчанам

Польша сменила правила въезда для украинцев, а с Нового года планирует повысить и оплату труда, сообщает Сегодня.

Заработная плата

Как рассказал генеральный директор компании по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич, с Нового года в Польше повышается минимальная почасовая ставка оплаты труда.

Соответственно, в среднем украинцы будут зарабатывать в Польше на 2 тысячи гривен больше.

Сейчас на польских фабриках и заводах украинским заробитчанам платят 25-40 тыс. гривен и выше.

Заметим, что количество легальных украинских работников в Польше рекордно, однако рабочих рук все равно не хватает. Еще осенью Польша испытывала острый дефицит людей.

Условия въезда

Все пассажиры, которые едут в Польшу не из Европейского Союза, должны предоставить представителям Пограничной службы Республики Польша отрицательный результат диагностического ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, оформленный на польском или английском языке.

Это требование распространяется также на вакцинированных граждан. Лица, которые не представят представителям Пограничной службы соответствующий тест, должны будут отбывать обязательный карантин.

Где украинцы хотят работать?

На временную или постоянную работу почти половина украинцев поехала бы в Германию. Данная цифра составляет 47,8%.

В свою очередь в Чехию хотели бы поехать поработать 38,1% опрошенных, в Австрию 32,4%, в Польшу 31,3%, в Литву 23,8%, в Словакию 21,8%, в Венгрию 13,4%, в Румынию – 7,8%, в Молдову – 6,7%. Ни в одну из этих стран не поехали бы с такой целью 32,7% и только 0,6% не нашли, что сказать.

В целом мужчины и молодежь до 30 лет больше склонны искать работу в предложенных странах. К выезду на работу в Германию и Австрию больше всего стремятся люди с высоким уровнем материального положения.