Зеленский хочет четкой перспективы от НАТО в 2022 году
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить очень четкую временную перспективу членства от НАТО в 2022 году. Об этом Зеленский сказал во время встречи с послами Украины в Гуте в Ивано-Франковской области 21 декабря, сообщает Европейская правда.
"Все мы не можем сегодня принять тезис, который сегодня тоже очень популярен, о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то, через лет 50. Это демотивирует всех и замедляет. Для быстрого движения мы не должны тратить время на какие-то второстепенные вещи", – сказал президент.
По его словам, Украина стремится добиться членства в Евросоюзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО.
"Очень конкретную. Хотим ее получить в 2022 году", - сказал Зеленский.
Говоря о внешнеполитических целях, Зеленский сказал, что для их достижения украинская дипломатия должна стать быстрее.
"В настоящее время во многих процессах Украина вынуждена догонять и это неправильно", - сказал Зеленский.