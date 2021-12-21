Как ухаживать за обувью зимой
Зимой обувь подвергается воздействию реагентов, из-за чего портится ее внешний вид. Кроме того, под воздействием реагентов обувь быстрее изнашивается. Несколько полезных лайфхаков по защите и очистке помогут уберечь обувь от вредного воздействия зимой, сообщает Профиль.
Как подготовить новую обувь к зиме?
- Новую обувь необходимо три-четыре раза пропитать водоотталкивающим спреем. Перед каждой обработкой нужно дождаться, чтобы спрей впитался и высох.
- Затем на кожаную обувь необходимо нанести крем с пчелиным воском. Когда обувной крем впитается, нужно отполировать кожу щеткой или мягкой тряпкой.
Как очистить подвергшуюся воздействию реагентов обувь?
- Если обувь уже подверглась воздействию реагентов, необходимо как можно скорее помыть ее в теплой воде, поскольку после высыхания реагент будет трудно удалить. Затем вытереть обувь бумажными салфетками или полотенцами и дать высохнуть полностью.
- Если после высыхания разводы остались, можно еще раз помыть обувь в воде, а можно использовать уксусный раствор. Для этого необходимо смешать воду с 9-процентным уксусом в пропорции один к одному и вымыть обувь с помощью тряпки или губки. После обработки уксусным раствором нужно еще раз вымыть обувь водой, вытереть и высушить.
- Избавиться от белых разводов можно и с помощью касторового или льняного масла. Вымытую обувь следует протирать тряпкой, смоченной маслом, до тех пор, пока разводы не исчезнут. Однако этот способ не подойдет для обуви из замши и нубука.
- Для очистки обуви из замши и нубука подойдет раствор нашатырного спирта. Нужно смешать нашатырный спирт с водой в пропорции один к одному и аккуратно очистить участки обуви с пятнами.
- А можно просто использовать специальную пену для очистки обуви, следуя инструкции на упаковке.
И еще один полезный лайфхак: нельзя сушить обувь на батарее или возле нее. Даже если обувь насквозь промокла, придется дождаться ее полного высыхания при комнатной температуре.