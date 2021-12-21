Как ухаживать за обувью зимой

Зимой обувь подвергается воздействию реагентов, из-за чего портится ее внешний вид. Кроме того, под воздействием реагентов обувь быстрее изнашивается. Несколько полезных лайфхаков по защите и очистке помогут уберечь обувь от вредного воздействия зимой, сообщает Профиль.

Как подготовить новую обувь к зиме?

Новую обувь необходимо три-четыре раза пропитать водоотталкивающим спреем. Перед каждой обработкой нужно дождаться, чтобы спрей впитался и высох. Затем на кожаную обувь необходимо нанести крем с пчелиным воском. Когда обувной крем впитается, нужно отполировать кожу щеткой или мягкой тряпкой.

Как очистить подвергшуюся воздействию реагентов обувь?

Если обувь уже подверглась воздействию реагентов, необходимо как можно скорее помыть ее в теплой воде, поскольку после высыхания реагент будет трудно удалить. Затем вытереть обувь бумажными салфетками или полотенцами и дать высохнуть полностью. Если после высыхания разводы остались, можно еще раз помыть обувь в воде, а можно использовать уксусный раствор. Для этого необходимо смешать воду с 9-процентным уксусом в пропорции один к одному и вымыть обувь с помощью тряпки или губки. После обработки уксусным раствором нужно еще раз вымыть обувь водой, вытереть и высушить. Избавиться от белых разводов можно и с помощью касторового или льняного масла. Вымытую обувь следует протирать тряпкой, смоченной маслом, до тех пор, пока разводы не исчезнут. Однако этот способ не подойдет для обуви из замши и нубука. Для очистки обуви из замши и нубука подойдет раствор нашатырного спирта. Нужно смешать нашатырный спирт с водой в пропорции один к одному и аккуратно очистить участки обуви с пятнами. А можно просто использовать специальную пену для очистки обуви, следуя инструкции на упаковке.

И еще один полезный лайфхак: нельзя сушить обувь на батарее или возле нее. Даже если обувь насквозь промокла, придется дождаться ее полного высыхания при комнатной температуре.