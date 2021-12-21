Пробное ВНО-2022: даты проведения и сколько будет стоить

Стоимость пробного внешнего независимого оценивания устанавливают региональные отделения. В 2022 году пробное ВНО будет стоить 213 – 309 гривен в зависимости от региона, сообщает 24 Канал.

Различие цен связано с особенностями организации пробного ВНО. В частности, речь идет о стоимости печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемое количество тестирований и т.д.

В Украинском центре оценки качества образования отметили, что регистрация для участия в пробном ВНО будет продолжаться 5 – 22 января 2022 года.

Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Когда состоится пробное ЗНО

19 марта состоится пробное ЗНО по украинскому языку; украинскому языку и литературе.

Уже 26 марта проведут пробное ЗНО по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам, а также:

истории Украины;

математики;

математики (задание уровня стандарта);

биологии;

географии;

физики;

химии.

В день проведения пробного тестирования каждый участник, который предварительно зарегистрировался, может сдать тест по одному учебному предмету. Платить за пробную внешнюю независимую оценку должны родители.