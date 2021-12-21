Украина увеличила расходы на закупку угля

Украина в январе-ноябре 2021 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% - до 2,068 млрд долл, сообщает УНИАН.

Соответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.

Согласно данным таможни, за отчетный период в Украину было импортировано 17,1 млн тонн угля, а годом ранее – 15,4 млн тонн (+11%). Крупнейшими поставщиками в указанный период были Россия, США и Казахстан.

Импорт угля из России в денежном выражении за одиннадцать месяцев составил 1 млрд 337 млн долл. (64,7%), из США – 398,2 млн долл. (19,3%). Из Казахстана Украина импортировала уголь на 220,6 млн долл. (10,7%). Из других стран был импортирован уголь на сумму 111,9 млн долл.

Стоит отметить, что, по сравнению с январем-ноябрем 2020 года, в этом году доля импорта угля из России выросла на 4%.