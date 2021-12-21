Украина не является страной третьего мира – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев избавиться от комплекса страны третьего мира. Об этом, со ссылкой на заявление главы государства во время конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", пишет Иванна Шовкун, РБК-Украина.

По словам президента, у нашей страны огромный потенциал.

"Украина нужна Европе, а не наоборот. Это амбициозность, изменение собственного восприятия...", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина – сильная и самодостаточная страна. По его словам, она, прежде всего, рассчитывает на себя.