Украина вскоре откроет посольства во многих странах – президент

Украина усиливает свое дипломатическое присутствие и вскоре откроет новые посольства во многих странах мира, заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.

"Нужно уходить от шаблонного видения, постоянно искать новые возможности, искать постоянно новые рынки. Это про результат. Мы не используем свои потенциальные возможности в Индии, Китае, Латинской Америке. Только начнем открывать Африку. Или на Ближнем Востоке – где там Украина? Это одни из центров мирового развития, которые имеют глобальные точки роста" , - сказал Зеленский, выступая на ежегодной конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

По его словам, "мы фактически должны заново открывать эти регионы для Украины, бизнеса и товаров".