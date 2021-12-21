Украинский лоукостер запускает новые рейсы

Украинская авиакомпания Bees Airline анонсировала запуск новых рейсов в европейские города, сообщает УНИАН.

С 22 декабря авиакомпания полетит в Барселону (Испания), а с 28 декабря в Тбилиси (Грузия). Оба рейса будут выполняться дважды в неделю. Также авиакомпания расширила сеть региональных рейсов и выполнила первый полет из Киева во Львов. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта "Львов".

"Авиакомпания Bees Airline выполнила первый рейс из Киева во Львов. Отныне этот рейс будет регулярно курсировать до пяти раз в неделю... В столицу самолет прилетает в аэропорт Жуляны" , - говорится в сообщении.

Также, с 20 декабря авиаперевозчик начал выполнять рейсы в Прагу. Самолет вылетает из Львова в 15.30 и прилетает в Прагу в 17.00. В обратном направлении самолет вылетает из Праги в 18.00 и прилетает во Львов в 19.30. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам.

Bees Airline

Авиакомпания Bees Airline была зарегистрирована в конце 2019 года. Аэропортом базирования является международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Сикорского.

21 сентября 2021 года стало известно о том, что украинский лоукостер Bees Airline запускает международные рейсы из Украины по четырем туристическим направлениям. Самолеты будут отправляться из Одессы и Киева.

14 октября украинская авиакомпания-лоукостер Bees Airline запустила регулярное сообщение между Киевом и Одессой. Рейсы выполняются 5 раз в неделю: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье.