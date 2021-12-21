Зеленский назвал сроки подписания договора о ЗСТ с Турцией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется подписать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину в начале следующего года, сообщает Интерфакс-Украина.
"Именно экономика и совместный экономический интерес государств усиливает политическое партнерство между странами. Украинской продукции за рубежом должно становиться больше", – сказал Зеленский.
Также он добавил, что Украина должна
"расширять соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом, Канадой, Израилем".
"Финализируем, очень в это верю, с Турцией – в начале следующего года, когда будет визит Эрдогана в Украину. Также нужно двигаться в сторону либерализации торговли с США, Японией, другими нашими торговыми партнерами", – заявил президент, выступая на ежегодной конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".