Зеленский назвал сроки подписания договора о ЗСТ с Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется подписать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину в начале следующего года, сообщает Интерфакс-Украина.

"Именно экономика и совместный экономический интерес государств усиливает политическое партнерство между странами. Украинской продукции за рубежом должно становиться больше", – сказал Зеленский.

Также он добавил, что Украина должна "расширять соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом, Канадой, Израилем" .