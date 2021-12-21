На заводе SpaceX Илона Маска произошла вспышка COVID-19

На заводе американского производителя космической техники SpaceX произошла массовая вспышка COVID-19. Положительный тест на коронавирус сдали как минимум 132 сотрудника компании, сообщает Обозреватель.

На предприятии отмечают, что вспышка заболеваемости совпала с напряженным месяцем запусков для авиакосмического производителя.

Отмечается, что вспышка произошла в корпоративной штаб-квартире SpaceX, где выполняются основные работы по проектированию и производству под руководством Илона Маска, включая работы над ракетами Falcon 9 и капсулами Dragon.

Стоит отметить, что в прошлом голу Илон Маск раскритиковал реакцию на пандемию как "глупую" и раздутую, и какое-то время автомобильный завод Tesla в районе залива оставался открытым в 2020 году, несмотря на приказы о закрытии в масштабе штата.

Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) – американская компания, производитель космической техники. Штаб-квартира в городе Хоторне, Калифорния, США. Основана в 2002 году прежним акционером PayPal и CEO Tesla Motors Илоном Маском с целью сократить расходы на полёты в космос и для открытия пути к колонизации Марса