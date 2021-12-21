Украина получит почти 42 млн доз COVID-вакцин

В Украину в 2022 году поступит около 42 млн доз вакцин от COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Интерфакс-Украина.

"Украина имеет договоренности на поставку в следующем году почти 42 млн доз вакцины против COVID-19. Речь идет о 25 млн доз вакцины Pfizer, 6,5 млн доз вакцины CoronaVac и 10 млн доз по глобальному механизму COVAX", - сказал он на брифинге во вторник.

Кузин подчеркнул, что таким образом в Украину гарантировано поступление вакцин, которые обеспечат прививки 70% населения двумя дозами.